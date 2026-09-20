Borr Drilling Aktie

Borr Drilling für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DN58 / ISIN: BMG575071086

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20.09.2026 04:34:01

Borr Drilling Director Tor Olav Troim Buys 150,000 Shares. Is This a Buy Signal for Investors?

Director Tor Olav Troim purchased ~150,000 shares of Borr Drilling Limited (NYSE:BORR) on September 17, 2026. SEC Form 4 filing.

Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($4.38); post-transaction value based on Sept. 17, 2026 market close ($4.36).

Borr Drilling Limited is a mid-cap offshore drilling contractor with a market capitalization of $1.3 billion and trailing twelve-month (TTM) revenues of $1.0 billion, operating a specialized fleet of jack-up rigs across multiple geographic regions. The company's business model is capital-intensive and contract-driven, with profitability dependent on rig utilization rates and day rates in the shallow-water drilling market. Despite recent operational challenges reflected in a TTM net loss of $240.6 million, the company has demonstrated market resilience with a 43% one-year share price appreciation, indicating investor confidence in the recovery of offshore drilling demand.

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