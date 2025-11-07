Borr Drilling legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Borr Drilling hat am 05.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,10 USD. Im Vorjahresviertel hatte Borr Drilling 0,040 USD je Aktie erwirtschaftet.

Borr Drilling hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 277,1 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 241,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at