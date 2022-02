Borr Drilling: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Borr Drilling hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.02.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2021 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,300 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,437 USD erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 69,0 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 60,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,820 USD gegenüber -2,948 USD im Vorjahr verkündet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 20,39 Prozent zurück. Hier wurden 245,00 Millionen USD gegenüber 307,75 Millionen USD im Vorjahr generiert.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Verlust von 1,333 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 252,95 Millionen USD festgelegt.

Redaktion finanzen.at