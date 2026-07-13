Borr Drilling Aktie
WKN DE: A2DN58 / ISIN: BMG575071086
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13.07.2026 18:39:27
Borr Drilling vs. ProPetro: Which Energy Stock Profits From Higher Prices in 2026?
Choosing between offshore and land-based energy services requires balancing global reach against regional dominance. Borr Drilling (NYSE:BORR) and ProPetro (NYSE:PUMP) represent these two distinct paths for investors eyeing the oilfield services industry.Borr Drilling operates a premium fleet of shallow-water rigs across international markets, while ProPetro provides essential completion services in the heart of American shale production. Both companies are navigating a shifting energy landscape, making their different financial profiles and geographic exposures critical for investors to understand before deciding which stock is the better buy.Borr Drilling is a leading contractor in the global energy market, specializing in modern jack-up rigs operating in water depths up to 400 feet. The company maintains a global footprint, with recent operations concentrated in high-demand regions such as Saudi Arabia and Mexico. While many offshore drillers operate older equipment, Borr Drilling manages 29 premium rigs, though its major customers are not disclosed in its recent financial filings.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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