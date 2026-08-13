Borr Drilling: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Borr Drilling präsentierte in der am 11.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,79 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Borr Drilling ein Ergebnis je Aktie von 0,150 USD vermeldet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 13,22 Prozent auf 232,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 267,7 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at