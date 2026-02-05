Borregaard ASA: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Borregaard ASA hat am 04.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,81 NOK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,30 NOK je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Borregaard ASA mit einem Umsatz von insgesamt 1,83 Milliarden NOK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,74 Milliarden NOK erwirtschaftet worden waren, um 5,10 Prozent gesteigert.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,654 NOK gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 1,80 Milliarden NOK geschätzt worden war.

Borregaard ASA hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 6,22 NOK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 8,25 NOK je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 7,71 Milliarden NOK vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 7,50 Milliarden NOK in den Büchern standen.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 8,21 NOK und einen Umsatz von 7,67 Milliarden NOK in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at