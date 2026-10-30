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30.10.2026 06:31:28
Borregaard ASA stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Borregaard ASA lud am 28.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,96 NOK eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,96 NOK je Aktie erzielt worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,28 Prozent auf 1,89 Milliarden NOK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,80 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.
Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,55 NOK gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 1,90 Milliarden NOK geschätzt.
Redaktion finanzen.at
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