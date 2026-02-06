Borregaard ASA Un: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Borregaard ASA Un äußerte sich am 04.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,16 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,240 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 158,1 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 181,6 Millionen USD ausgewiesen.

Borregaard ASA Un hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 1,20 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 1,53 USD je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,48 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 742,77 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 697,56 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at