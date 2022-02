Borrell: Situation in Ukraine gefährlichste seit Kaltem Krieg

WASHINGTON/BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hat vor einer Eskalation der Krise in der Ukraine gewarnt. "Wir erleben meines Erachtens den gefährlichsten Moment für die Sicherheit in Europa seit Ende des Kalten Krieges", sagte Borrell nach Gesprächen mit US-Außenminister Antony Blinken in Washington am Montag. "140 000 Truppen an der Grenze zusammenziehen, das ist nicht zum Teetrinken", sagte Borrell mit Hinblick auf die russischen Soldaten nahe der Ukraine. Deshalb müsse man die Anstrengungen verstärken, um eine große Gefahr für Frieden und Sicherheit zu vermeiden.

Borrell sagte, es gebe noch Raum für Diplomatie und Diskussion. "Wir hoffen auf das Beste, bereiten uns aber auf das Schlimmste vor." Im Falle weiterer russischer Aggressionen gegen die Ukraine würden die USA und die EU sich eng abstimmen, unter anderem zu Sanktionen, sagte der EU-Politiker.

Borrell und Blinken bekräftigten auch ihre Kooperation im Bereich Energie, sollte Russland plötzlich Gaslieferungen nach Europa aussetzen. Konkrete Maßnahmen wurden jedoch nicht erwähnt. Laut Angaben der EU-Kommission kommen über 40 Prozent der EU Erdgas-Importe aus Russland. "Russland zögert nicht, Gaslieferungen nach Europa als Druckmittel für politische Zwecke zu nutzen", sagte Borrell.

Angesichts des Aufmarschs russischer Soldaten in der Nähe der Ukraine wird befürchtet, dass der Kreml eine Invasion in das Nachbarland plant. Moskau bestreitet das. Für möglich wird auch gehalten, dass die russische Seite Ängste schüren will, um die Nato zu Zugeständnissen bei Forderungen nach neuen Sicherheitsgarantien zu bewegen./dub/DP/stw