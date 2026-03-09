Borusan Yatirim Pazarlama AS verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Borusan Yatirim Pazarlama AS hat am 06.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 123,24 TRY. Im Vorjahresviertel waren 30,53 TRY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 4,23 Milliarden TRY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,3 Millionen TRY umgesetzt worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 165,00 TRY beziffert. Im Vorjahr hatte Borusan Yatirim Pazarlama AS 72,29 TRY je Aktie verdient.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 5323,96 Prozent auf 4,32 Milliarden TRY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 79,67 Millionen TRY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at