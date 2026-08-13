Borusan Yatirim Pazarlama AS veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Borusan Yatirim Pazarlama AS hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 9,10 TRY. Im Vorjahresviertel waren 14,71 TRY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 43,99 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 34,8 Millionen TRY, während im Vorjahreszeitraum 24,2 Millionen TRY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at