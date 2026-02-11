BVB Aktie

BVB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Vertragspoker 11.02.2026 15:19:00

Borussia Dortmund-Aktie etwas tiefer: Schlotterbecks Zukunft beim BVB entscheidet sich im März

Borussia Dortmund-Aktie etwas tiefer: Schlotterbecks Zukunft beim BVB entscheidet sich im März

In den Vertragspoker zwischen Nico Schlotterbeck und Borussia Dortmund kommt Bewegung.

In den Vertragspoker zwischen Nico Schlotterbeck und Borussia Dortmund kommt Bewegung. Die "Sport Bild" berichtet, dass eine Entscheidung über Schlotterbecks Zukunft rund um die Länderspielpause im März fallen werde. Darauf hätten sich beide Parteien verständigt. BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl hatte zuletzt eine Entscheidung "so schnell wie möglich" gefordert.

Der Fußball-Bundesligist möchte den im Sommer 2027 auslaufenden Vertrag des 26 Jahre alten Nationalspielers langfristig verlängern. Ein Angebot liegt vor. Das Vertragsangebot enthalte laut "Sport Bild" neben einer deutlichen Gehaltserhöhung auch eine Ausstiegsklausel. Diese wäre dann bereits ab 2027 gültig. Offen ist aber weiterhin, ob der Abwehrspieler das Angebot annimmt.

Real Madrid als Konkurrenten

Schlotterbeck stehe auch beim spanischen Topclub Real Madrid hoch im Kurs, berichtet die "Sport Bild". Dort sei der 26-Jährige, der Dortmund am Freitagabend (20.30 Uhr/Sky und RTL) gegen FSV Mainz 05 wegen seiner fünften Gelben Karte fehlen wird, ein Kandidat für die kommende Transferperiode. Denn bei Real laufen im Sommer die Verträge von David Alaba und Schlotterbecks Nationalmannschaftskollege Antonio Rüdiger aus.

Helmer sieht Schlotterbeck beim FC Bayern

Der frühere Abwehrspieler Thomas Helmer, der für den FC Bayern und Borussia Dortmund spielte, sieht dagegen im deutschen Rekordmeister den geeigneten Club für Schlotterbeck. Ganz unabhängig, ob Bayerns Innenverteidiger Dayot Upamecano seinerseits das Angebot zur Vertragsverlängerung der Münchner annimmt. "Viele sagen, dass die Tür zu den Bayern wegen Upamecano zu ist. Das sehe ich anders. Sportlich würde das weiterhin sehr gut passen. Klar: Die Bayern hätten dann natürlich ein Überangebot. Dann müssten sie aber eben einen anderen Spieler abgeben", sagte Helmer bei "Sport1".

BVB vor Mainz-Spiel mit Personalsorgen in der Abwehr

Borussia Dortmund plagen vor dem Heimspiel am Freitagabend (20.30 Uhr/Sky und RTL) gegen den FSV Mainz 05 in der Abwehr Personalsorgen. Kapitän Emre Can und Außenverteidiger Yan Couto fehlen dem Fußball-Bundesligisten verletzt, Abwehrchef Nico Schlotterbeck ist nach der fünften Gelben Karte gesperrt. Doch Trainer Niko Kovac bringt das nicht aus der Ruhe.

"Da wird mir überhaupt nicht bange, wir haben genug Qualität", sagte der BVB-Trainer. Mit Waldemar Anton, Ramy Bensebaini und Niklas Süle hat der BVB aktuell aber nur noch drei Innenverteidiger für die Dreier-Abwehrkette. Trotzdem sagte Kovac: "Wir haben die Möglichkeit, vorzulegen, und das wollen wir auch und die drei Punkte holen." Der BVB kann wieder bis auf drei Punkte an Spitzenreiter FC Bayern München herankommen, der erst am Samstag bei Werder Bremen antritt.

Kovac lobt den Nachwuchs

Auch Außenverteidiger Julian Ryerson kann in der Innenverteidigung spielen. Darüber hinaus setzt der Trainer auf den Nachwuchs. Am vergangenen Spieltag kam bereits Luca Reggiani für wenige Minuten zu seinem Bundesliga-Debüt. "Sollte Bedarf sein, habe ich keine Scheu, ihn wieder einzusetzen", sagte Kovac über den 18-Jährigen.

Fünf Spiele in zwei Wochen

Die Partie gegen die wiedererstarken Mainzer, die zuletzt drei Siege in Folge holten, ist für Dortmund der Auftakt zu zwei intensiven Wochen: Fünf Spiele in 16 Tagen - neben den Playoffs in der Champions League gegen Atalanta Bergamo stehen die Top-Spiele gegen RB Leipzig und den FC Bayern an. "Das wichtigste Spiel aber ist jetzt Mainz: Das hilft uns, wenn wir gewinnen könnten, am Wochenende entspannt Bundesliga zu schauen und uns in Ruhe auf Bergamo und so vorzubereiten", sagte Kovac.

Die BVB-Aktie zeigt sich im XETRA-Handel zeitweise 0,15 Prozent tiefer bei 3,31 Euro.

DORTMUND (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Dortmund siegt mit Mühe gegen Heidenheim - Kommt es zu einer Last Minute-Verpflichtung?

Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu BVB (Borussia Dortmund)

mehr Nachrichten

Analysen zu BVB (Borussia Dortmund)

mehr Analysen
17.11.25 BVB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.10.25 BVB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.05.25 BVB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.25 BVB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.25 BVB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

BVB (Borussia Dortmund) 3,29 -0,15% BVB (Borussia Dortmund)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nach US-Arbeitsmarktbericht: ATX fester -- DAX schwächer -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen stärker - Tokio im Feiertag
Der heimische Aktienmarkt notiert am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex gibt nach. Die Wall Street präsentiert sich schwächer. Die wichtigsten asiatischen Indizes notierten am Mittwoch in Grün.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen