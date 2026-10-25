Borussia Dortmund Aktie: Schwieriger Sieg vor wegweisender Woche

Borussia Dortmund verschafft sich in der Bundesliga eine gute Ausgangslage, muss aber weiter auf die Konkurrenz achten. Zwei wichtige Termine stehen an.

Borussia Dortmund hat im Kampf um die Tabellenspitze in der Fußball-Bundesliga mit einem späten Heimsieg vorgelegt. Im Traditionsduell mit Eintracht Frankfurt gewannen die Dortmunder im ausverkauften Signal-Iduna-Park durch den Lucky Punch von Maximilian Beier in der 80. Minute mit 1:0 (0:0).

Durch den späten Sieg schiebt sich Dortmund mit 17 Punkten nach sieben Spielen zunächst auf den ersten Tabellenplatz. Der FC Bayern München kann die Dortmunder mit einem Sieg in Freiburg am Sonntag jedoch wieder überholen, bevor es am nächsten Samstag (18.30 Uhr/Sky) zum Gipfeltreffen in München kommt.

Atubolu verhindert Dortmunder Führung

Trotz der drei intensiven Auswärtsspiele in Bodö, Berlin und Baku mit mehr als 11.000 Reisekilometern zeigten sich die Dortmunder vor heimischem Publikum, darunter auch Bundestrainer Jürgen Klopp, von Beginn an um Spielkontrolle bemüht. Die Gäste aus Frankfurt versuchten auf der anderen Seite aus einer tiefstehenden Formation mit den schnellen Jonathan Burkardt und Younes Ebnoutalib in der Sturmspitze immer wieder, offensive Nadelstiche zu setzen.

Die Dortmunder taten sich in der ersten Viertelstunde schwer, ihre Spielanteile in Torchancen umzumünzen. Richtig gefährlich wurde es das erste Mal aus der Distanz. Nach Serhou Guirassys Flachschuss aus rund 20 Metern musste sich Noah Atubolu lang machen, um den Ball um den Pfosten zu lenken (15.).

Svensson-Bogenlampe landet an der Latte

Kurze Zeit später konnte der SGE-Schlussmann auch das zweite Duell mit Guirassy für sich entscheiden. Der Dortmunder Stürmer tauchte alleine vor Atubolu auf, dieser blieb lange stehen und entschärfte den Heber von Guirassy mit einer Hand (17.). Nach den zwei Dortmunder Gelegenheiten sendete Mitte der ersten Hälfte auch Eintracht Frankfurt das erste offensive Lebenszeichen. Ein Flachschuss von Burkardt von der Strafraumkante rauschte knapp rechts am Tor der Schwarz-Gelben vorbei (27.).

Die BVB-Antwort auf die erste Frankfurter Torannäherung ließ nicht lange auf sich warten: Nach einer Seitenverlagerung kam Daniel Svensson links im Strafraum per Volley zu einem Abschluss, der Schuss wurde abgefälscht und landete in einer Bogenlampe auf der Latte des SGE-Tores. Im Laufe der ersten Halbzeit merkte man dem BVB die Reisen in den vergangenen zehn Tagen zunehmend an. Die Partie flachte ab und es ging torlos in die Pause.

Kreatives Element fehlt

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich ein ähnliches Bild wie in der ersten Halbzeit. Dortmund kontrollierte das Spiel, Frankfurt lauerte auf schnelle Gegenstöße. Wie schon im ersten Durchgang rettete wieder die Latte für die Hessen. Guirassy stieg nach einem Eckstoß am höchsten und setzte den Ball mit viel Wucht per Kopf an den Frankfurter Querbalken (55.).

Ohne den verletzten Konstantinos Karetsas fehlte dem Dortmunder Spiel im Ballbesitz aber auch im zweiten Durchgang in vielen Situationen das kreative Element. Gefährlich wurden die Schwarz-Gelben in den meisten Fällen nur nach Fernschüssen oder Standards.

Wegweisende Woche steht an

Dortmunds Trainer Niko Kovac brachte in der Mitte der zweiten Halbzeit drei frische Spieler, um die Offensive etwas anzukurbeln. Den Lucky Punch setzte dann kurz vor dem Spielende der eingewechselte Beier. Der Außenbahnspieler schloss von der linken Strafraumkante sehenswert ins lange Eck zum umjubelten Dortmunder Siegtreffer ab.

Als Nächstes steht für Dortmund mit dem Pokalspiel gegen Werder Bremen am Dienstag (20.45 Uhr/ZDF und Sky) und dem Topspiel gegen den FC Bayern am kommenden Samstag eine wegweisende Woche in der Frühphase der Saison an.

DORTMUND (dpa-AFX)