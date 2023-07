Borussia Dortmund besiegt Manchester United beim Sabitzer-Debüt

LAS VEGAS (dpa-AFX) - Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) hat beim 45-Minuten-Debüt von Bayern-Zugang Marcel Sabitzer auch das zweite Testspiel auf seiner USA-Reise gewonnen. Der Fußball-Bundesligist besiegte am Sonntagabend (Ortszeit) in Las Vegas den Premier-League-Club Manchester United mit 3:2 (2:1). Das Siegtor erzielte vor 50 857 Zuschauern im Allegiant Stadium Nationalspieler Youssoufa Moukoko in der 71. Minute auf Vorlage von Marco Reus.

Beide Offensivakteure waren kurz zuvor von Trainer Edin Terzic eingewechselt worden. Reus kam für Donyell Malen, der den BVB mit einem Doppelschlag (43./44.) zur Pause in Führung gebracht hatte. Für Manchester United, das mit dem Ex-Dortmunder Jadon Sancho in der Startelf begonnen hatte, trafen Diogo Dalot (24.) und der Brasilianer Antony (52.).

Der für etwa 20 Millionen Euro vom FC Bayern München verpflichtete Österreicher Sabitzer begann im Mittelfeld zusammen mitten neuen BVB-Kapitän Emre Can und Julian Brandt. Defensivspieler Thomas Meunier musste in der zweiten Hälfte nur wenige Minuten nach seiner Einwechslung verletzungsbedingt gleich wieder raus (68.).

Neuzugang Felix Nmecha gehörte nach BVB-Angaben aus Gründen der Belastungssteuerung weiterhin nicht zum Kader. Den ersten Test in den USA hatte die Borussia gegen den Zweitligisten San Diego Loyal mit 6:0 gewonnen. Vor der Rückreise nach Deutschland gibt es noch eine dritte Partie in Chicago gegen den FC Chelsea./kbe/DP/zb