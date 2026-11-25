Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
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25.11.2026 11:03:22
Borussia Dortmund bows to fan pressure and end Rheinmetall deal
Borussia Dortmund has reluctantly ended its association with a major sponsor after long-term fan protests. They are not the first Bundesliga club to u-turn, as commercial interests clash with politics and fan culture.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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|16.11.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
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|Barclays Capital
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