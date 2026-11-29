Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|
29.11.2026 07:11:22
Borussia Dortmund bows to fan pressure and end Rheinmetall deal
Borussia Dortmund has reluctantly ended its association with a major sponsor after long-term fan protests. They are not the first Bundesliga club to u-turn, as commercial interests clash with politics and fan culture.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rheinmetall AG
|
27.11.26
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Freitagssitzung im Plus (finanzen.at)
|
27.11.26
|DAX-Handel aktuell: DAX zum Ende des Freitagshandels in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
27.11.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
|
27.11.26
|Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 beendet den Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
27.11.26
|WDH/Telekom und Rheinmetall planen Schutzplattform (dpa-AFX)
|
27.11.26
|Zuversicht in Europa: So performt der Euro STOXX 50 am Nachmittag (finanzen.at)
|
27.11.26
|Zuversicht in Frankfurt: DAX am Freitagnachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
27.11.26
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 in Grün (finanzen.at)
Analysen zu Rheinmetall AG
|27.11.26
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|27.11.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.26
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|25.11.26
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|27.11.26
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|27.11.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.26
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|25.11.26
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|27.11.26
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|27.11.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.26
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|24.11.26
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|16.11.26
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.11.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.26
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|19.11.26
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|13.11.26
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|10.11.26
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|BVB (Borussia Dortmund)
|3,18
|0,00%
|Rheinmetall AG
|790,20
|1,95%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen freundlich -- ATX und DAX verabschieden sich stärker ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich mit deutlichen Aufschlägen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten im Handel am Freitag Gewinne. Die US-Börsen schließen deutlich im Plus. In Asien waren zum Wochenschluss kräftige Aufschläge zu beobachten.