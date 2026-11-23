Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
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23.11.2026 13:20:38
Borussia Dortmund/Cramer: Geschlossenheit wichtiger als Rheinmetall-Vertrag
DORTMUND (dpa-AFX) - Um eine Spaltung im und rund um den Verein zu verhindern, sei es richtig, den Sponsoren-Vertrag mit Rheinmetall nicht zu verlängern. Das hat Carsten Cramer als Vorsitzender der Geschäftsführung der Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) GmbH & Co. KGaA bei der Hauptversammlung der Aktionäre betont. Der Vertrag hatte zehn Millionen Euro pro Jahr in die Kasse des Fußball-Bundesligisten gespült, aber für Unmut bei Fans und Vereinsmitgliedern gesorgt.
Cramer betonte erneut, dass er persönlich ein Befürworter der Kooperation mit dem Rüstungsunternehmen mit Sitz in Düsseldorf sei, die im kommenden Jahr ausläuft. "Ich muss aber anerkennen, wie wichtig Geschlossenheit ist. Dieser Verein funktioniert, wenn er in eine Richtung strahlt", sagte der Vorsitzende der Geschäftsführung in der Westfalenhalle. Auch Rheinmetall habe in den Gesprächen erkannt, dass es keine Spaltung geben darf. Der bisherige Sponsor habe dann auch kein neues Angebot vorgelegt, sagte Cramer, werde aber Kunde von Borussia Dortmund bleiben und eine Loge und VIP-Karten im Signal-Iduna-Park behalten.
Die BVB-Aktionäre des börsennotierten Unternehmens müssen nach dem Geschäftsjahr 2025/2026 mit einem Verlust von 21 Millionen Euro auf eine Gewinnausschüttung verzichten. Für das laufende Jahr kündigte Cramer den Anteilseignern wieder eine Dividende an./lic/DP/nas
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