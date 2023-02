Borussia Dortmund empfängt Chelsea in der Champions League

DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) geht selbstbewusst in das Champions-League-Duell mit dem FC Chelsea. Nach sechs Siegen in den bisherigen sechs Pflichtspielen des neuen Jahres will der Bundesligist seinen Höhenflug am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) im Achtelfinale des wichtigsten europäischen Fußball-Vereinswettbewerbs fortsetzen.

Ein Erfolg über das allein in dieser Saison für rund 600 Millionen Euro verstärkte Starensemble aus England würde dem Team von Trainer Edin Terzic eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel am 7. März an der Stamford Bridge in London bescheren. "Wir sind uns sicher, dass es nicht morgen entschieden wird, sondern dass es zwei enge Spiele werden", sagte Terzic am Dienstag./bue/DP/jha