Borussia Dortmund holt 16-jährigen Justin Lerma aus Ecuador - Aktie gewinnt

Das Mittelfeldtalent vom ecuadorianischen Erstligisten Independiente del Valle wird nach Vollendung seines 18. Lebensjahres zur Saison 2026/27 unter Vertrag genommen, wie der Fußball-Bundesligist am Montag mitteilte. Bis dahin soll sich der 1,84 Meter große Offensivspieler, der in dieser Saison im Alter von 15 Jahren sein Debüt in der höchsten Liga seines Heimatlandes gab und am vergangenen Wochenende sein Startelf-Debüt feierte, bei seinem Heimatclub weiterentwickeln.

"Wir beobachten Justin schon länger und pflegen seither einen engen Austausch mit dem Spieler und seiner Familie. Justin zählt zu den besten südamerikanischen Spielern seines Jahrgangs, und wir freuen uns, in ihm ein herausragendes Talent für Borussia Dortmund gewinnen zu können", sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl.

Die BVB-Aktie notiert am Dienstag im XETRA-Handel zeitweise 1,49 Prozent höher bei 4,08 Euro.

DORTMUND (dpa-AFX)