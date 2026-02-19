BVB Aktie

BVB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
19.02.2026 16:45:38

Borussia Dortmund holt brasilianisches Toptalent Kaua Prates

DORTMUND (dpa-AFX) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) hat zur kommenden Saison den 17 Jahre alten brasilianischen Linksverteidiger Kaua Prates verpflichtet. Der Vertrag hat Gültigkeit bis 2031. Medienberichten zufolge soll die Ablösesumme bei etwa zwölf Millionen Euro liegen.

Bis zum Sommer wird Kaua Prates noch bei Cruzeiro Belo Horizonte weiterspielen. 2019 war er in die Jugendabteilung des brasilianischen Erstligisten gewechselt und im Mai 2025 als 16-Jähriger erstmals in der Profimannschaft zum Einsatz gekommen.

"Kaua ist einer der talentiertesten Spieler in Südamerika", sagte Dortmunds Sport-Geschäftsführer Lars Ricken laut einer Vereinsmitteilung. Sportdirektor Sebastian Kehl ergänzte: "Vom Profil her ist er sehr flexibel und kann in der Defensive in verschiedenen Systemen mehrere Positionen bekleiden."/hat/DP/men

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu BVB (Borussia Dortmund)

mehr Nachrichten