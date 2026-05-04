BVB Aktie

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WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092

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04.05.2026 14:37:38

Borussia Dortmund mit Verlust im dritten Quartal - Aktie gibt nach

DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) hat im dritten Geschäftsquartal bis Ende März einen Verlust eingefahren. Beim Konzernergebnis nach Steuern wurde auf Basis vorläufiger Zahlen ein Minus von 12,8 Millionen Euro verbucht - nach einem Gewinn von 5,2 Millionen Euro ein Jahr zuvor, wie der Fußballbundesligist am Montag in Dortmund mitteilte. Der Konzernumsatz fiel um 16,1 Prozent auf 124,9 Millionen Euro. Beim operative Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) wurde ein Rückgang von 29,6 auf 12,4 Millionen Euro verzeichnet. Die Aktie des im SDAX gelisteten Unternehmens gab zuletzt um 1,3 Prozent nach.

Das Ergebnis aus Transfergeschäften sank deutlich von 12,6 auf 0,2 Millionen. Der Personalaufwand verringerte sich von 81 auf 68,3 Millionen Euro.

Die vollständigen Zahlen für das dritte Geschäftsquartal will Borussia Dortmund am 15. Mai veröffentlichen./err/jha/

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