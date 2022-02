Borussia Dortmund schreibt dank Transfereinnahmen schwarze Zahlen

Düsseldorf (Reuters) - Borussia Dortmund hat im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2021/2022 durch Spielerverkäufe einen Gewinn geschrieben.

Das Konzernergebnis vor Steuern lag in den ersten sechs Monaten bei 45,2 Millionen Euro, im Vorjahr stand noch ein Verlust von 26,2 Millionen Euro in den Büchern, wie der aktuelle Tabellenzweite der Fußball-Bundesliga am Freitag mitteilte. Allein der Transfer von Jadon Sancho zu Manchester United hatte den Dortmundern 85 Millionen Euro gebracht, das Transferergebnis belief sich im Halbjahr auf 60,2 Millionen Euro.

Der BVB, dessen Stadion mit 81.000 dasjenige mit dem größten Fassungsvermögen in der Bundesliga ist, litt weiter besonders unter den Beschränkungen während der Corona-Pandemie. Der Umsatz - ohne Transfererlöse - legte aber unter anderem durch steigende Erlöse aus der Vermarktung der Fernsehrechte sowie der Werbung auf 212,6 Millionen Euro zu.