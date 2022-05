Borussia Dortmund trennt sich von Trainer Rose

Düsseldorf (Reuters) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund trennt sich nach nur einer Saison von Trainer Marco Rose.

"Dies ist das Ergebnis einer intensiven Saisonanalyse", teilte der börsennotierte Verein am Freitag mit. Borussia Dortmund werde in den kommenden Tagen Gespräche über die Zusammensetzung des künftigen Trainerteams führen. Rose war erst vor knapp einen Jahr von Borussia Mönchengladbach zu Dortmund gewechselt und hatte in der vergangenen Saison mit seiner Mannschaft Platz zwei hinter Bayern München belegt. Die Aktien des BVB bauten nach der Mitteilung ihre Gewinne aus und stiegen um 3,3 Prozent.