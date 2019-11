Borussia Dortmund und Puma verlängern Partnerschaft bis 2028

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bundesligaclub Borussia Dortmund und der Ausrüster Puma bleiben sich treu. Wie beide Unternehmen mitteilten, haben sie sich auf eine Verlängerung ihrer Partnerschaft bis Ende Juni 2028 geeinigt. Finanzielle Details nannten sie nicht.

Der BVB und Puma arbeiten bereits seit der Bundesliga-Saison 2012/13 zusammen. "Borussia Dortmund ist einer unserer wichtigsten Partner," sagte Puma-Chef Björn Gulden laut Mitteilung. "Wir lieben die Fans dieses Vereins und die Stimmung, die sie im Signal Iduna Park erzeugen. Es ist die vielleicht beste Stadionatmosphäre der Welt."

"Puma ist seit langer Zeit nicht bloß Ausrüster und Sponsor des BVB, sondern auch ein Schwergewicht in der Aktionärsstruktur unseres Klubs", sagte Dortmund-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke. Puma ist mit 5 Prozent der Stimmrechte an der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA beteiligt.

November 21, 2019 03:09 ET (08:09 GMT)