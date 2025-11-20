Boryszew: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Boryszew hat am 19.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,08 PLN eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,110 PLN je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Boryszew im vergangenen Quartal 1,14 Milliarden PLN verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Boryszew 1,22 Milliarden PLN umsetzen können.

Redaktion finanzen.at