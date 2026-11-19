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19.11.2026 06:31:28
Boryszew stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Boryszew hat am 17.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,07 PLN gegenüber 0,080 PLN im Vorjahresquartal verkündet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Boryszew in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,88 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,24 Milliarden PLN im Vergleich zu 1,14 Milliarden PLN im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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