Boryung Pharmaceutical veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Boryung Pharmaceutical hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 02.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 495,06 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Boryung Pharmaceutical noch ein Gewinn pro Aktie von 164,00 KRW in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 263,96 Milliarden KRW gegenüber 256,91 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 957,44 KRW gegenüber 1020,00 KRW je Aktie im Vorjahr.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,86 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1 036,04 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 1 017,11 Milliarden KRW im Vorjahr.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 415,00 KRW sowie einem Umsatz in Höhe von 1 035,60 Milliarden KRW gerechnet.

Redaktion finanzen.at