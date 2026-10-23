Boryung Pharmaceutical: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Boryung Pharmaceutical gab am 22.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei -153,65 KRW. Ein Jahr zuvor waren 405,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Boryung Pharmaceutical im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,29 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 314,42 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 280,01 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at