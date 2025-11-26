BOS Better Online Solutions hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

BOS Better Online Solutions lud am 25.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 11,4 Millionen USD gegenüber 9,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at