BOS Better Online Solutions verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

BOS Better Online Solutions lud am 28.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 0,11 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BOS Better Online Solutions 0,220 USD je Aktie eingenommen.

Mit einem Umsatz von 11,4 Millionen USD, gegenüber 15,0 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 24,22 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at