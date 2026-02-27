Bosch Aktie
WKN: A0D8P1 / ISIN: INE323A01026
|
27.02.2026 07:52:00
Bosch: 6000 Stellen in Deutschland schon weg, und das ist nur der Anfang
Abfindungen, Vorruhestand, interne Wechsel: Bosch versucht den Jobabbau sozialverträglich zu gestalten. Was bedeutet das für die Zukunft?Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
