Bosch Aktie
WKN: A0D8P1 / ISIN: INE323A01026
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16.09.2026 14:09:00
Bosch: Betriebsrat fordert Initiativen der Politik gegen weiteren Stellenabbau
Der massive Stellenabbau und die ungewisse Zukunft der Branche sorgen für große Unruhe in der Belegschaft von Bosch. Betriebsratschef Frank Sell richtet einen flammenden Appell an die Politik.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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