LINE Aktie
WKN DE: A2ALYV / ISIN: JP3966750006
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04.05.2026 12:50:00
Bosch-E-Bikes: Upgrade auf 120 Nm für Performance Line CX und Cargo Line
Die E-Bike-Motoren von Bosch bekommen mit einem Update mehr Drehmoment und folgen damit dem Trend von DJI, den Bosch selbst kritisiert.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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