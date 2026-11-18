|
18.11.2026 06:31:28
Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,40 TRY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret ein EPS von 0,410 TRY je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 24,55 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 666,3 Millionen TRY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 829,9 Millionen TRY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach NVIDIA-Zahlen: ATX und DAX beenden Handel im Minus -- Dow letztlich schwächer -- Asiens Börsen gehen uneinheitlich aus dem Handel
Der ATX zeigt sich zur Wochenmitte tiefer. Am deutschen Aktienmarkt ging es ebenfalls nach unten. An der Wall Street zeigten sich unterschiedliche Tendenzen. In Fernost fanden die Börsen keine einheitliche Richtung.