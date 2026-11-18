Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,40 TRY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret ein EPS von 0,410 TRY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 24,55 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 666,3 Millionen TRY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 829,9 Millionen TRY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at