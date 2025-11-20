|
Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret präsentierte in der am 17.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,41 TRY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,170 TRY je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 35,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 666,3 Millionen TRY umgesetzt, gegenüber 490,1 Millionen TRY im Vorjahreszeitraum.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
