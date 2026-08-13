Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret hat am 10.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,50 TRY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,040 TRY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret mit einem Umsatz von insgesamt 802,3 Millionen TRY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 701,6 Millionen TRY erwirtschaftet worden waren, um 14,34 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at