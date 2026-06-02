Bosch Aktie
WKN: A0D8P1 / ISIN: INE323A01026
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02.06.2026 14:25:00
Bosch führt digitales Zertifikat für gebrauchte E-Bikes ein
Bosch führt ab Juli digitale Zertifikate für gebrauchte E-Bikes ein. Sie sollen Transparenz über den Zustand von Akku und Antrieb schaffen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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