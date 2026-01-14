Bosch Aktie
WKN: A0D8P1 / ISIN: INE323A01026
|
14.01.2026 12:15:00
Bosch kooperiert mit Roboterhersteller Neura Robotics
Zwei schwäbische Unternehmen kooperieren. Bosch sieht Potenzial bei humanoiden Robotern, dem Kerngeschäft von Neura Robotics.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Aktien in diesem Artikel
|Bosch Ltd
|37 447,75
|-1,12%