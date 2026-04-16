Bosch Aktie
WKN: A0D8P1 / ISIN: INE323A01026
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16.04.2026 15:44:00
Bosch meldet erstmals seit Finanzkrise Verlust
Der Technologiekonzern Bosch ist 2025 zum ersten Mal seit Jahren in die roten Zahlen gerutscht. Das Ergebnis nach Steuern lag bei minus 400 Millionen Euro – nach einem Gewinn von 1,3 Milliarden Euro im Vorjahr.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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