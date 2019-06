Bosch Österreich von sinkender Diesel-Nachfrage nicht betroffen

Bei der Österreich-Tochter des deutschen Technologiekonzerns Bosch sieht man sich von sinkenden Diesel-Marktanteilen nach dem Skandal um manipulierte Diesel bei Volkswagen nicht betroffen. Der Schwerpunkt in Österreich liege im Bereich Großmotoren für Lokomotive oder Schiffe, nicht aber für Pkw. Es gebe keinen Trend, dass sich die Nachfrage hier reduziere, sagte Österreich-Chef Klaus Peter Fouquet.

Der Standort in Hallein, der Diesel-Einspritzsysteme fertigt, werde nicht infrage gestellt. In Deutschland ist Bosch mit Strafzahlungen in Millionenhöhe konfrontiert, da das Unternehmen in den VW-Skandal verstrickt ist, weil der Zulieferer die entsprechende Motorsteuerung geliefert hat, mit deren Software Volkswagen Diesel manipulierte. Die sinkende Nachfrage nach Diesel-Pkw wird heuer in Deutschland zu einem weiteren Stellenabbau führen, kündigte der Konzern kürzlich an.

In Österreich blickt Bosch auf ein Jahr mit Rekordumsatz zurück. Alle vier Unternehmensbereiche (Mobilität, Industrietechnologien, Konsumgüter sowie Energie- und Gebäudetechnik) seien gewachsen, was sich in Summe in einem um fast 9 Prozent auf 1,36 Mrd. Euro gestiegenen Umsatz niederschlug, wie Fouquet heute in Wien beim Jahrespressegespräch berichtete. Für 2019 ist Fouquet verhaltener und erwartet ein Umsatzwachstum von 2 bis 3 Prozent. Im Fokus liegen neben den Kerngeschäften vor allem Produkte und Lösungen, die internetfähig sind.

Weltweit hat die rund 410.000 Mitarbeiter zählende Bosch-Gruppe den Umsatz im Vorjahr auf 78,5 Mrd. Euro erhöht, rechnet für dieses Jahr aber nur mit einem leichten Plus. Nach Steuern verdiente der Konzern 2018 etwa 3,6 Mrd. Euro, nach 3,3 Mrd. Euro im Jahr davor.

Auch bei der Personalsuche unterscheide sich Österreich von Deutschland. "Während wir in Österreich drei Monate brauchen, um eine Stelle zu vergeben, brauchen wir in Deutschland acht Monate", sagte Fouquet. Österreich sei ein "hoch attraktives Entwicklerland" und Bosch sei "immer auf der Suche nach den besten Köpfen".

Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen in Österreich 120 zusätzliche Entwickler für den Bereich Forschung und Entwicklung eingestellt, heuer werden 130 gesucht. In Summe beschäftigt Bosch in Österreich über 3.000 Personen, rund 1.000 davon in der Forschung. "Trotz Fachkräftemangels gelingt es uns, Mitarbeiter zu finden", so der Bosch-Österreich-Chef. Das Unternehmen kümmere sich selbst um den Nachwuchs und kooperiere mit Unis sowie Fachhochschulen und vergebe einen Preis für HTL-Diplomarbeiten. Der Vorteil gegenüber Deutschland sei die größere Verfügbarkeit von Fachkräften aufgrund des hohen Ausbildungsniveaus.

Wie in den vergangenen Jahren wird Bosch in Österreich auch heuer wieder zwischen 125 und 130 Mio. Euro investieren. Das Geld fließt hauptsächlich in die Forschung und dort wiederum in das Personal.

