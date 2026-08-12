Bosch präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Bosch hat sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 23941,00 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 378,41 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bosch in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,00 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 58,42 Milliarden INR im Vergleich zu 47,89 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at