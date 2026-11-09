Bosch präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Bosch gab am 06.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 284,97 INR, nach 188,01 INR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 76,55 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 59,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 47,95 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at