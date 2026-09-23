Bosch Aktie
WKN: A0D8P1 / ISIN: INE323A01026
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23.09.2026 16:00:00
Bosch Rotak 18V-32 im Test: Starker Akku-Rasenmäher mit Mulchfunktion für 155 €
Akku-Power für den kleinen Garten: Der Bosch Rotak 18V-32 soll kompakt mähen und trotzdem kräftig zupacken. Der Test zeigt, ob das aufgeht.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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