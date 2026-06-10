Bosch Aktie
WKN: A0D8P1 / ISIN: INE323A01026
|
10.06.2026 13:07:00
Bosch setzt auf Milliardenmarkt mit Robotik und KI
Bosch richtet sich neu aus: Der Konzern will im Milliardenmarkt für Robotik und KI punkten - trotz anhaltender Ertragskrise im Stammgeschäft.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!