Bosch Aktie
WKN: A0D8P1 / ISIN: INE323A01026
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19.04.2026 09:26:10
Bosch streicht Zehntausende Jobs: Wie der weltgrößte Autozulieferer in seine tiefste Krise stürzte
Mit harten Einschnitten versucht der Traditionskonzern Bosch, aus der Krise zu kommen. Doch zunächst reißt das Sanierungsprogramm ein Milliardenloch in die Bilanz. Der Wandel in der Autoindustrie ist nicht die einzige Baustelle des Konzerns.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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