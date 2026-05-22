Bosch vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Bosch hat am 20.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 193,25 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 187,66 INR je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Bosch mit einem Umsatz von insgesamt 55,66 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 49,11 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 13,34 Prozent gesteigert.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 940,27 INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 683,25 INR je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 200,35 Milliarden INR gegenüber 178,78 Milliarden INR im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at