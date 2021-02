Bosch verzeichnet deutlichen Umsatzrückgang

GERLINGEN (dpa-AFX) - Der Technologiekonzern Bosch hat angesichts einer rückläufigen Autoproduktion und zahlreicher Corona-Lockdowns auf der ganzen Welt vergangenes Jahr ein deutliches Umsatzminus verkraften müssen. Die Erlöse sanken nach vorläufigen Zahlen von 2019 zu 2020 auf vergleichbarer Basis um 6,1 Prozent auf nur noch 71,6 Milliarden Euro, wie der Konzern aus Gerlingen bei Stuttgart am Donnerstag mitteilte. In der ausgewiesenen Vorjahreszahl fehlt allerdings der von Bosch Ende 2019 verkaufte Geschäftsbereich Verpackungstechnik. Rechnet man die damals in diesem Segment erzielten Erlöse mit in die Vergleichsrechnung, fällt der prozentuale Umsatzeinbruch sogar noch drastischer aus.

Auch das Ergebnis vor Zinsen und Steuern fiel deutlich auf nur noch 1,9 Milliarden Euro. Im Jahr 2019 hatte Bosch - inklusive von Sondereinnahmen durch den Verkauf der Verpackungstechnik-Sparte - noch einen operativen Gewinn von 3,2 Milliarden Euro erzielt. Zum Nettoergebnis machte das Unternehmen keine Angaben.

