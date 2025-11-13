Bosch: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Bosch hat am 11.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 188,01 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 181,99 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,11 Prozent auf 47,95 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 43,94 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at