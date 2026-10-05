Being Aktie
WKN: 928673 / ISIN: JP3799650001
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05.10.2026 12:27:27
Bosnia election: New technology might have stopped votes being cast on behalf of dead voters, but the result remains unchanged
New technology has stopped votes being cast on behalf of dead or absent voters, and turnout has fallen to a record low. But it was a case of deja vu in Bosnia's elections with the same parties winning along ethnic lines.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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