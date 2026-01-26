Boss legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Boss hat am 23.01.2026 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,10 USD gegenüber -0,390 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Boss in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,16 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 11,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 11,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at